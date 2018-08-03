Более 118 километров КАД отремонтируют в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Порядка 118 километров кольцевой автомобильной дороги обновят в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Федеральные дорожные службы обновят участок от развязки с проспектом Энгельса до развязки с Таллинским шоссе. Планируется, что будут устранены колейность и трещины. Кроме этого, на 15 участках КАД появятся износостойкие слои асфальтобетона.

Напомним, автомобилистов Санкт-Петербурга предупреждают о том, что движение по Лермонтовскому проспекту ограничат почти на месяц. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.