Меню
Общество
Более 118 километров КАД отремонтируют в Петербурге
Весь мир
Захарова назвала вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР
Следующая новость
Загрузка...

    Более 118 километров КАД отремонтируют в Петербурге

    148

    Более 118 километров КАД отремонтируют в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 августа. Порядка 118 километров кольцевой автомобильной дороги обновят в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Федеральные дорожные службы обновят участок от развязки с проспектом Энгельса до развязки с Таллинским шоссе. Планируется, что будут устранены колейность и трещины. Кроме этого, на 15 участках КАД появятся износостойкие слои асфальтобетона.

    Напомним, автомобилистов Санкт-Петербурга предупреждают о том, что движение по Лермонтовскому проспекту ограничат почти на месяц. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.