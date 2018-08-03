Педагогов для работы с одаренными детьми начнут готовить в СПбГУ

Санкт-Петербург, 3 августа. Специалистов для работы с одаренными детьми начнут готовить в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом рассказала директор Института педагогики СПбГУ профессор Елена Казакова.

Как передает «Город+», набор по новым программам уже начался, однако в текущем году прием осуществляется только на платные места.

«… сфера образования очень изменилась: теперь нужно готовить специалистов, обладающих совсем другими компетенциями. Образовательное пространство и потенциал первого университета России как нельзя лучше подходят для подготовки современных педагогов», — рассказала Казакова.

Эксперты подчеркивают, что выпускники таких программ будут очень востребованными, например, в центрах выявления и поддержки одаренных детей.