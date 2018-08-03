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Педагогов для работы с одаренными детьми начнут готовить в СПбГУ
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    Педагогов для работы с одаренными детьми начнут готовить в СПбГУ

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    Педагогов для работы с одаренными детьми начнут готовить в СПбГУ

    Санкт-Петербург, 3 августа. Специалистов для работы с одаренными детьми начнут готовить в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом рассказала директор Института педагогики СПбГУ профессор Елена Казакова.

    Как передает «Город+», набор по новым программам уже начался, однако в текущем году прием осуществляется только на платные места.

    «… сфера образования очень изменилась: теперь нужно готовить специалистов, обладающих совсем другими компетенциями. Образовательное пространство и потенциал первого университета России как нельзя лучше подходят для подготовки современных педагогов», — рассказала Казакова.

    Эксперты подчеркивают, что выпускники таких программ будут очень востребованными, например, в центрах выявления и поддержки одаренных детей.

    Автор: Алексей Громов
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