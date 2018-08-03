Движение по Лермонтовскому проспекту ограничат до конца августа

Санкт-Петербург, 3 августа. Автомобилистов Санкт-Петербурга предупреждают о том, что движение по Лермонтовскому проспекту ограничат почти на месяц. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, в период с 6 августа до 17 августа, с 18 августа до 24 августа, с 25 августа по 29 августа и с 6 сентября до 8 сентября будет ограничено движение по Лермонтовскому проспекту от Садовой улицы до набережной Фонтанки.

Также движение по 2-й Советской улицы от Суворовского проспекта до Греческого проспекта будет ограничено с 6 августа по 15 октября. Кроме этого, с 6 по 26 августа будут весить ремонтные работы на Володарском мосту.