Меню
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах
Общество
Новые трамваи и электробусы: Москва успешно сочетает экологию и экономию в развитии транспорта
Следующая новость
Загрузка...

    МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах

    296

    МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах

    Санкт-Петербург, 3 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что в пятницу ожидаются ливни, грозы и град. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

    Ливни и грозы в период с 14.00 до 17.00 в пятницу, 3 августа, прогнозируют в городе на Неве. Порывы ветра составят от 12 до 15 метров в секунду. Давление в течение дня будет слабо понижаться. 

    Горожан просят быть предельно аккуратными, во время ухудшающихся погодных условий стоит как можно дальше находиться от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.