МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах

Санкт-Петербург, 3 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что в пятницу ожидаются ливни, грозы и град. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Ливни и грозы в период с 14.00 до 17.00 в пятницу, 3 августа, прогнозируют в городе на Неве. Порывы ветра составят от 12 до 15 метров в секунду. Давление в течение дня будет слабо понижаться.

Горожан просят быть предельно аккуратными, во время ухудшающихся погодных условий стоит как можно дальше находиться от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.