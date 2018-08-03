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Общество
Трехметровая нерпа появилась у водонапорной башни в Петербурге
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    Трехметровая нерпа появилась у водонапорной башни в Петербурге

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    Трехметровая нерпа появилась у водонапорной башни в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 августа. Гигантская нерпа появилась у «Водоканала Санкт-Петербурга».

    Надувная кольчатая нерпа встречает посетителей музейного комплекса «Вселенная воды», расположенного на Шпалерной улице. Рост питомца составляет порядка трех метров, а длина — восемь метров.

    «Надувной зверь «приглашает» всех желающих посетить водонапорную башню и познакомиться с экспонатами музея», — подчеркивается в сообщении «Водоканала».

    Отметим, в комплексе представлены три экспозиции: «Мир воды Санкт-Петербурга», «Подземный мир Петербурга», «Вселенная Воды».

    Ранее сообщалось о том, что новое приложение по поиску еды подготовили для жителей и гостей Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба компании «Яндекс».

    Автор: Алексей Громов
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