Трехметровая нерпа появилась у водонапорной башни в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Гигантская нерпа появилась у «Водоканала Санкт-Петербурга».

Надувная кольчатая нерпа встречает посетителей музейного комплекса «Вселенная воды», расположенного на Шпалерной улице. Рост питомца составляет порядка трех метров, а длина — восемь метров.

«Надувной зверь «приглашает» всех желающих посетить водонапорную башню и познакомиться с экспонатами музея», — подчеркивается в сообщении «Водоканала».

Отметим, в комплексе представлены три экспозиции: «Мир воды Санкт-Петербурга», «Подземный мир Петербурга», «Вселенная Воды».

Ранее сообщалось о том, что новое приложение по поиску еды подготовили для жителей и гостей Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба компании «Яндекс».