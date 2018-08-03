Трехметровая нерпа появилась у водонапорной башни в Петербурге
Санкт-Петербург, 3 августа. Гигантская нерпа появилась у «Водоканала Санкт-Петербурга».
Надувная кольчатая нерпа встречает посетителей музейного комплекса «Вселенная воды», расположенного на Шпалерной улице. Рост питомца составляет порядка трех метров, а длина — восемь метров.
«Надувной зверь «приглашает» всех желающих посетить водонапорную башню и познакомиться с экспонатами музея», — подчеркивается в сообщении «Водоканала».
Отметим, в комплексе представлены три экспозиции: «Мир воды Санкт-Петербурга», «Подземный мир Петербурга», «Вселенная Воды».
Ранее сообщалось о том, что новое приложение по поиску еды подготовили для жителей и гостей Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба компании «Яндекс».