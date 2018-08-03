«Яндекс» запустил новый сервис по поиску еды

Санкт-Петербург, 3 августа. Новое приложение по поиску еды подготовили для жителей и гостей Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба компании «Яндекс».

Сервис работает не только в городе на Неве, но и в столице России. Теперь у горожан есть возможность узнать подробности о кафе или ресторане и забронировать столик. Приложение отвечает практически на любую формулировку вопроса, начиная от «где съесть пиццу» и заканчивая «хочу кофе».

Специалисты подчеркивают, что именно сложность формулировки запроса влияет на быстроту получения нужного ответа, то есть лучше вводить не название блюда, а, например, задавать вопрос.

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