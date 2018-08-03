Власти Петербурга проверят экологическое состояние Суздальских озер

Санкт-Петербург, 3 августа. Власти Санкт-Петербурга организуют проверку экологического состояния Суздальских озер. Об этом сообщает Neva.Today.

«Комитетом планируется приступить к проведению экологического обследования Суздальских озер в 2018 году за счет экономии финансовых средств, образовавшейся результате проведения конкурсных процедур», — подчеркивает ведомство.

Порядка десяти миллионов рублей необходимо направить на экологическое обследование озер. Комитет подал заявку на включение данного пункта в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Следующим шагом является определение мер по восстановлению чистоты озер.

