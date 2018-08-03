Меню
Общество
Власти Петербурга проверят экологическое состояние Суздальских озер
Происшествия
Бывший глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО
Следующая новость
Загрузка...

    Власти Петербурга проверят экологическое состояние Суздальских озер

      /  Обновлено: 
    32

    Власти Петербурга проверят экологическое состояние Суздальских озер

    Санкт-Петербург, 3 августа. Власти Санкт-Петербурга организуют проверку экологического состояния Суздальских озер. Об этом сообщает Neva.Today.

    «Комитетом планируется приступить к проведению экологического обследования Суздальских озер в 2018 году за счет экономии финансовых средств, образовавшейся результате проведения конкурсных процедур», — подчеркивает ведомство.

    Порядка десяти миллионов рублей необходимо направить на экологическое обследование озер. Комитет подал заявку на включение данного пункта в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Следующим шагом является определение мер по восстановлению чистоты озер.
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.