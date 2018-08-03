Полумарафон «Северная столица» изменит движение транспорта

Санкт-Петербург, 3 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают о том, что 5 августа маршруты некоторых трамваев и троллейбусов будут изменены. Соответствующую информацию передает ГУП «Горэлектротранс».

Так, с 7.30 до 13.00 электротранспорт прекратит движение на Невском проспекте, набережной Макарова, Большому проспекту Петроградской стороны, а также набережной реки Карповки, Каменоостровскому проспекту и Садовой улице. Изменения связаны с проведением полумарафона «Северная столица». Таким образом, трамваи №5 и №11 не будут ходить по маршруту до окончания мероприятия.

В свою очередь, трамвай №9 в период с 8.30 до 11.30 будет курсировать от улицы Кораблестроителей до Съежинской улицы. Трамвай №3 до 13.00 будет перевозить пассажиров от площади Репина далее по Садовой улице до Сенной площади, а маршрут №48 в период с 8.00 до 11.30 будет пролегать от «Лахтинского разлива» до станции «Старая Деревня».