Международный фестиваль хорового искусства стартует в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Порядка 17 концертов пройдут в Санкт-Петербурге в рамках международного фестиваля хорового искусства под названием «Поющий мир».

Более трех тысяч профессионалов и любителей хорового пения из Болгарии, Гонконга, Израиля, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов и городов России примут участие в фестивале, который открывается в пятницу выступлением тысячного сводного хора и гала-концертом участников в Государственной академической капелле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.