Международный фестиваль хорового искусства стартует в Петербурге
Санкт-Петербург, 3 августа. Порядка 17 концертов пройдут в Санкт-Петербурге в рамках международного фестиваля хорового искусства под названием «Поющий мир».
Более трех тысяч профессионалов и любителей хорового пения из Болгарии, Гонконга, Израиля, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов и городов России примут участие в фестивале, который открывается в пятницу выступлением тысячного сводного хора и гала-концертом участников в Государственной академической капелле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.
«Концерты XVI Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир» пройдут нон-стоп, в формате гала — в каждой программе по несколько коллективов», — рассказали организаторы.