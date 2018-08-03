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Международный фестиваль хорового искусства стартует в Петербурге
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    Международный фестиваль хорового искусства стартует в Петербурге

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    Международный фестиваль хорового искусства стартует в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 августа. Порядка 17 концертов пройдут в Санкт-Петербурге в рамках международного фестиваля хорового искусства под названием «Поющий мир».

    Более трех тысяч профессионалов и любителей хорового пения из Болгарии, Гонконга, Израиля, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов и городов России примут участие в фестивале, который открывается в пятницу выступлением тысячного сводного хора и гала-концертом участников в Государственной академической капелле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.

    «Концерты XVI Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир» пройдут нон-стоп, в формате гала — в каждой программе по несколько коллективов», — рассказали организаторы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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