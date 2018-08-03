«Ленсвет» займется освещением всего Петербурга с 2019 года

Санкт-Петербург, 3 августа. «Ленсвет» будет заниматься освещением всего Санкт-Петербурга с января следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Это историческое событие! Передать все освещение Петербурга в одни руки собирались уже давно. Наша основная задача — давать людям свет, мы готовы к этой работе и на более широкой территории», — цитирует «78.ru» слова главы предприятия Сергея Мителева.

Соответствующее решение было принято на совещании губернатора города на Неве Георгия Полтавченко с членами правительства. Планируется, что к 14 подконтрольным «Ленсвету» районам добавятся еще четыре пригородных, также на предприятии разработают две новые эксплуатационные зоны. Также запланировано открытие единого диспетчерского центра.

Ранее сообщалось о том, что порядка 19 миллионов рублей необходимо будет направить на организацию рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок.