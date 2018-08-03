Меню
Общество
«Ленсвет» займется освещением всего Петербурга с 2019 года
Происшествия
Бывший глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО
Следующая новость
Загрузка...

    «Ленсвет» займется освещением всего Петербурга с 2019 года

    218

    «Ленсвет» займется освещением всего Петербурга с 2019 года

    Санкт-Петербург, 3 августа. «Ленсвет» будет заниматься освещением всего Санкт-Петербурга с января следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

    «Это историческое событие! Передать все освещение Петербурга в одни руки собирались уже давно. Наша основная задача — давать людям свет, мы готовы к этой работе и на более широкой территории», — цитирует «78.ru» слова главы предприятия Сергея Мителева.

    Соответствующее решение было принято на совещании губернатора города на Неве Георгия Полтавченко с членами правительства. Планируется, что к 14 подконтрольным «Ленсвету» районам добавятся еще четыре пригородных, также на предприятии разработают две новые эксплуатационные зоны. Также запланировано открытие единого диспетчерского центра.

    Ранее сообщалось о том, что порядка 19 миллионов рублей необходимо будет направить на организацию рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.