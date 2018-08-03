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Пожар произошел в доме на улице Зайцева в Петербурге
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    Пожар произошел в доме на улице Зайцева в Петербурге

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    Пожар произошел в доме на улице Зайцева в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 августа. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в пятницу утром в Санкт-Петербурге: загорелась квартира в жилом доме на улице Зайцева.

    Пожар произошел в пятницу, 3 августа, в первой половине дня в многоквартирном жилом доме, расположенном по улице Зайцева, 18. Пламя охватило территорию площадью 123 квадратных метра. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники МЧС, спустя шесть минут после вызова они приступили к тушению возгорания. К настоящему моменту пожар уже полностью ликвидирован. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

    К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
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