Пожар произошел в доме на улице Зайцева в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в пятницу утром в Санкт-Петербурге: загорелась квартира в жилом доме на улице Зайцева.

Пожар произошел в пятницу, 3 августа, в первой половине дня в многоквартирном жилом доме, расположенном по улице Зайцева, 18. Пламя охватило территорию площадью 123 квадратных метра. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники МЧС, спустя шесть минут после вызова они приступили к тушению возгорания. К настоящему моменту пожар уже полностью ликвидирован. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.