Сталин у Балтийского вокзала и погребенная Таракановка: в Петербурге проводят экскурсию по «Несбывшемуся Ленинграду»

Санкт-Петербург, 3 августа. Необычную экскурсию по «Несбывшемуся Ленинграду» организовали в городе на Неве, пишет «Петербургский дневник».

Организаторами и идейными вдохновителями выступили специалист по истории метрополитена Дмитрий Графов и реставратор ретро-автобусов Федор Черноусов.

«В 2016 году мы собрались с Димой и Федором и решили организовывать экскурсии для широкой аудитории. И вот я рассказываю про домики, Дима — про метро, а Федор — про автобусы, троллейбусы и трамваи», — рассказывает Михаил Крайнов.

Главная задача экскурсии — просветить гостей и жителей города. Так, например, у здания Балтийского вокзала в 1949 году был установлен монумент Иосифу Сталину, однако об этом знают немногие. Монумент, скорее всего, снесли в период между 1956 и 1961 годами. Также в 1951 году был разработан один из проектов перестройки здания Балтийского вокзала, но реализовать его не удалось.

Кроме этого, скульптурную композицию со знаменами должны были установить на здании Балтийского вокзала, также аналогичные памятники могли украсить станции «Площадь Восстания» и «Нарвская». В Ленинграде, оказывается, хотели построить так называемые «сталинские высотки», а на заводе подъемно-транспортного оборудования имени Кирова все-таки установили памятник Сергею Кирову, который, кстати, до сих пор находится там.

Интересно, что река Таракановка вытекала из Фонтанки у Старо-Калинкина моста, дальше — вдоль современной улицы Циолковского, по территории бывшего завода «Красный треугольник», затем — к Нарвским воротам. Однако в 1920-х годах реку засыпали.