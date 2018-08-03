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Почти 19 млн рублей направят на проведение рождественской ярмарки в Петербурге
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    Почти 19 млн рублей направят на проведение рождественской ярмарки в Петербурге

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    Почти 19 млн рублей направят на проведение рождественской ярмарки в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 августа. Порядка 19 миллионов рублей необходимо будет направить на организацию рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге. Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок.

    Победителем конкурса стало ООО «Центр дополнительного образования для школьников». Подрядчик должен будет разработать сценарий ярмарки, обеспечить участие в празднике сказочных рождественских персонажей и воспитанников детских домов. Отметим, праздник пройдет на Пионерской площади. Рождественская ярмарка обойдется бюджету в 18,37 миллиона рублей. 

    «В общей теме оформления следует отразить традиции, культуру, национальные символы и флаги Российской Федерации, регионов-участников и стран-участниц», — сообщается в конкурсной документации.

    Автор: Ксения Пудовкина
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