Кронштадт может станет побратимом японского города Фудзи

Санкт-Петербург, 3 августа. Власти Японии предложили сделать Фудзи и Кронштадт городами-побратимами. Соответствующую информацию озвучил глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

Визит японской делегации запланирован на 17 октября. Предложение установить побратимские отношения с Кронштадтом поступило от мэра города Фудзи, пишет ТАСС.

По словам Довганюка, Кронштадт практически всегда находился у истоков дипломатических отношений с Японией. Так, например, в 1952 году в Японию из Кронштадта отправился фрегат «Паллада» с делегацией, членам которой удалось подписать с японской стороной Синомодский договор — первое дипломатическое соглашение.