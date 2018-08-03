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Кронштадт может станет побратимом японского города Фудзи
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    Кронштадт может станет побратимом японского города Фудзи

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    Кронштадт может станет побратимом японского города Фудзи

    Санкт-Петербург, 3 августа. Власти Японии предложили сделать Фудзи и Кронштадт городами-побратимами. Соответствующую информацию озвучил глава Кронштадтского района Олег Довганюк. 

    Визит японской делегации запланирован на 17 октября. Предложение установить побратимские отношения с Кронштадтом поступило от мэра города Фудзи, пишет ТАСС.

    По словам Довганюка, Кронштадт практически всегда находился у истоков дипломатических отношений с Японией. Так, например, в 1952 году в Японию из Кронштадта отправился фрегат «Паллада» с делегацией, членам которой удалось подписать с японской стороной Синомодский договор — первое дипломатическое соглашение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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