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Бетономешалка влетела в ограждение и перевернулась на Планерной улице в Петербурге
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    Бетономешалка влетела в ограждение и перевернулась на Планерной улице в Петербурге

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    Бетономешалка влетела в ограждение и перевернулась на Планерной улице в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 августа. В пятницу утром на Планерной улице в Петербурге бетономешалка врезалась в ограждение, снесла столб и перевернулась. На место выехала карета скорой помощи.

    В результате инцидента цемент, который перевозила машина, разлился по улице. Как стало известно ФАН, по предварительным данным, никто не пострадал. Помощь медиков потребовалась только водителю бетономешалки. Сама машина в результате аварии получила серьезные повреждения.

    О причинах ДТП пока неизвестно. На месте работают специалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Автор: Василий Котов
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