Бетономешалка влетела в ограждение и перевернулась на Планерной улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 августа. В пятницу утром на Планерной улице в Петербурге бетономешалка врезалась в ограждение, снесла столб и перевернулась. На место выехала карета скорой помощи.

В результате инцидента цемент, который перевозила машина, разлился по улице. Как стало известно ФАН, по предварительным данным, никто не пострадал. Помощь медиков потребовалась только водителю бетономешалки. Сама машина в результате аварии получила серьезные повреждения.

О причинах ДТП пока неизвестно. На месте работают специалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.