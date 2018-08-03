Власти Петербурга передвинут будущую станцию метро «Шуваловский проспект»

Санкт-Петербург, 3 августа. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о необходимости изменить месторасположение будущей станции метро «Шуваловский проспект».

Изначально планировать разместить станцию метрополитена в Приморском районе на пересечении проспекта Авиаконструкторов и Шуваловского, однако позднее появилось предложение построить ее у перекрестка Шуваловского и Комендантского проспектов.

Причинами изменений стали корректировки в законодательстве и массовая застройка территорий, которая, безусловно, влияет на сложившуюся ситуацию в районе, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Отметим, комитет по развитию транспортной инфраструктуры уже объявил соответствующий конкурс по корректировке проектной документации по строительству участка Фрунзенско-Приморской линии.