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Власти Петербурга передвинут будущую станцию метро «Шуваловский проспект»
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    Власти Петербурга передвинут будущую станцию метро «Шуваловский проспект»

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    Власти Петербурга передвинут будущую станцию метро «Шуваловский проспект»

    Санкт-Петербург, 3 августа. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о необходимости изменить месторасположение будущей станции метро «Шуваловский проспект».

    Изначально планировать разместить станцию метрополитена в Приморском районе на пересечении проспекта Авиаконструкторов и Шуваловского, однако позднее появилось предложение построить ее у перекрестка Шуваловского и Комендантского проспектов.

    Причинами изменений стали корректировки в законодательстве и массовая застройка территорий, которая, безусловно, влияет на сложившуюся ситуацию в районе, пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

    Отметим, комитет по развитию транспортной инфраструктуры уже объявил соответствующий конкурс по корректировке проектной документации по строительству участка Фрунзенско-Приморской линии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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