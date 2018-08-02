Меню
Общество
Ретро-трамвай в Петербурге изменит маршрут движения в выходные
Новости Сирии
Сирия: боевики обстреляли Алеппо, три человека погибли
Следующая новость
Загрузка...

    Ретро-трамвай в Петербурге изменит маршрут движения в выходные

    134

    Ретро-трамвай в Петербурге изменит маршрут движения в выходные

    Санкт-Петербург, 2 августа. Ретро-трамвай изменит маршрут в ближайшие выходные из-за проведения дорожных работ на Старо-Петергофском шоссе. Об этом сообщили в ГУП «Горэлектротранс».

    Трамвай в субботу и воскресенье будет идти от Музея городского электрического транспорта, далее — по Среднему проспекту В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту, Троицкому мосту, затем он поедет по набережной Лебяжьей Канавки, Садовой улице и площади Тургенева.

    Напомним, карту Санкт-Петербурга, выполненную в дополненной реальности, разработала студия «Урбика».

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.