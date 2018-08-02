Ретро-трамвай в Петербурге изменит маршрут движения в выходные

Санкт-Петербург, 2 августа. Ретро-трамвай изменит маршрут в ближайшие выходные из-за проведения дорожных работ на Старо-Петергофском шоссе. Об этом сообщили в ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай в субботу и воскресенье будет идти от Музея городского электрического транспорта, далее — по Среднему проспекту В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту, Троицкому мосту, затем он поедет по набережной Лебяжьей Канавки, Садовой улице и площади Тургенева.

Напомним, карту Санкт-Петербурга, выполненную в дополненной реальности, разработала студия «Урбика».