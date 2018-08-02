Появилось приложение с картой Петербурга в дополненной реальности

Санкт-Петербург, 2 августа. Карту Санкт-Петербурга, выполненную в дополненной реальности, разработала студия «Урбика».

Карта в приложении AReal поможет жителям и гостям города поближе познакомиться с достопримечательностями Северной столицы. Также их можно перенести на любую ровную поверхность: 3D-модель объекта появится в указанном месте. Отметим, все главные достопримечательности и основные здания Санкт-Петербурга отмечены на карте звездочкой.

Напомним, ежегодную математическую олимпиаду, которая проходит в течение последних 24 лет, выиграла студенческая сборная Санкт-Петербургского государственного университета.