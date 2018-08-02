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Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах
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    Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах

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    Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах

    Санкт-Петербург, 2 августа. В День ВДВ десантники Петербурга нашли альтернативу фонтанам и отправились купаться в Финском заливе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    2 августа в России отмечается День ВДВ. Многие предыдущие годы он приравнивался не столько к прославлению этого подразделения российских войск, сколько к пьяным беспорядкам и обязательному купанию всех причастных в городских фонтанах. За тем, как меняется традиция в более интеллигентную сторону в Петербурге, наблюдал корреспондент ФАН.

    Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах

    В этом году войска генерала Василия Маргелова отмечают свою 88-ю годовщину. Отсчет ведут с первого воздушного десанта, который 2 августа 1930 года высадился на учениях под Воронежем. С тех пор «голубые береты» участвуют в самых сложных боевых спецоперациях. 

    День ВДВ в Петербурге начался с официальной торжественно-траурной церемонии на Серафимовском кладбище — панихиды по погибшим десантникам. Венки и цветы к мемориалу воинам-интернационалистам возложили ветераны Афганской войны и те, кто выполнял свой долг в Чечне и Южной Осетии. Память своих товарищей они почтили минутой молчания.

    В честь Дня ВДВ прозвучал полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости, а колонна «голубых беретов» прошла от Дворцовой площади до Вечного огня на Марсовом поле. 

    Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах

    Основные гуляния десантников из центра города переместились в Парк 300-летия. Чтобы не провоцировать военных и бывших военных на соблюдение традиции, были отключены фонтаны у Адмиралтейства, Эрмитажа, на Московском проспекте и в парке, где проходит праздник.

    Десантники не расстроились и восполнили это купанием в Финском заливе на фоне стадиона «Санкт-Петербург Арена». Здесь же военные состязались в перетягивании каната, рукопашном бое, поднятии гири.

    Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах

    Десантники в этот по-настоящему летний день выгуливали детей, пели военные песни, встречались с боевыми товарищами и, конечно же, выкрикивали «За ВДВ!». В парке работают дополнительные наряды полиции, которые наблюдают за тем, чтобы праздник не переходил в дебош.

    Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах

    Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах

    Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах

    Интеллигентный День ВДВ: десантники Петербурга нашли альтернативу купанию в фонтанах

    Автор: Евгения Авраменко
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