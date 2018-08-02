Почти две тысячи фальшивых банкнот изъяли в Петербурге за полгода

Санкт-Петербург, 2 августа. Почти две тысячи поддельных российских банкнот выявили и изъяли из обращения в Санкт-Петербурге за шесть месяцев 2018 года.

Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные от начальника управления наличного денежного обращения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Павла Шаптала.

Так, из изъятой 1981 поддельной купюры три четверти — это банкноты номиналом пять тысяч рублей, около 8% — тысяча рублей. В общей сложности, в текущем году подделок почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Для того, чтобы отличить поддельную купюру от настоящей, необходимо проверить водяной знак и защитную нить на просвет. Также при наклоне купюр номиналом пятьсот и тысяча рублей защитная нить отливает радужным блес­ком, а пятитысячная банкнота отличается двигающимися цифрами. Кроме этого, если потрогать банкноту, то можно почувствовать повышенный рельеф.

Отметим, что при наклоне банкнот номиналом двести, пятьсот и две тысячи рублей цифры меняют цвет, а на тысячных и пятитысячных купюрах можно заметить полосу, проходящую по гербам городов. Также в настоящее время функционирует приложение Банка России, которое поможет отличить подделку от настоящей банкноты. Для получения полной гарантии подлинности купюры можно отдать ее на экспертизу в учреждение Банка России.