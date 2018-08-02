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МЧС предупредило петербуржцев о надвигающейся грозе
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    МЧС предупредило петербуржцев о надвигающейся грозе

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    МЧС предупредило петербуржцев о надвигающейся грозе

    Санкт-Петербург, 2 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что в пятницу ожидаются гроза и дождь. Соответствующую информацию передает ГУ МЧС по городу со ссылкой на данные, полученные в Гидрометцентре.

    Так, в пятницу, 3 августа, ожидается западный и северо-западный ветер, порывы которого составят от четырех до девяти метров в секунду. Также прогнозируется гроза, во время которой скорость ветра составит порядка 15 метров в секунду.

    Горожан просят быть предельно внимательными. Не стоит находиться вблизи рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

    Автор: Алексей Громов
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