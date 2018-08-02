Студенты из Петербурга выиграли Международную математическую олимпиаду

Санкт-Петербург, 2 августа. Сборная СПбГУ победила в ежегодной математической олимпиаде, которую проводит Университетский колледж Лондона.

Соревнование, которое проходит в течение последних 24 лет, выиграла студенческая сборная Санкт-Петербургского государственного университета. В течение двух дней необходимо было решать задачи по алгебре, геометрии и комбинаторике.

В олимпиаде International Mathematics Competition в текущем году принимали участие 70 сборных. Студенты Даниил Клюев, Павел Губкин, Станислав Ершов, Никита Добронравов и Игнат Соколов набрали 335 баллов в рамках общего зачета.

Отметим, Даниил Клюев в третий раз стал абсолютным чемпионом в индивидуальном зачете.