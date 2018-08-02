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Студенты из Петербурга выиграли Международную математическую олимпиаду
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    Студенты из Петербурга выиграли Международную математическую олимпиаду

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    Студенты из Петербурга выиграли Международную математическую олимпиаду

    Санкт-Петербург, 2 августа. Сборная СПбГУ победила в ежегодной математической олимпиаде, которую проводит Университетский колледж Лондона.

    Соревнование, которое проходит в течение последних 24 лет, выиграла студенческая сборная Санкт-Петербургского государственного университета. В течение двух дней необходимо было решать задачи по алгебре, геометрии и комбинаторике.

    В олимпиаде International Mathematics Competition в текущем году принимали участие 70 сборных. Студенты Даниил Клюев, Павел Губкин, Станислав Ершов, Никита Добронравов и Игнат Соколов набрали 335 баллов в рамках общего зачета.

    Отметим, Даниил Клюев в третий раз стал абсолютным чемпионом в индивидуальном зачете.

    Автор: Алексей Громов
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