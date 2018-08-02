Десантники прошли колонной по центру Петербурга в День ВДВ

Санкт-Петербург, 2 августа. Празднование Дня воздушно-десантных войск состоялось в Санкт-Петербурге 2 августа.

Десантники прошлись колонной по центру города на Неве. Сотни ветеранов после выстрела из пушки на Петропавловской крепости в 12.00 отправились к Марсову полю.

Там состоялся торжественный митинг: к вечному огню возложили венки и цветы. После традиционного митинга колонна прошла по Миллионной улице и отправилась в Парк 300-летия Санкт-Петербурга, где продолжилось празднование Дня ВДВ.

Ранее сообщалось о том, что день ВДВ в Петербурге начался с официальной торжественно-траурной церемонии на Серафимовском кладбище, здесь прошла панихида по погибшим десантникам.