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Стартовал новый этап ремонта Токсовского тоннеля
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    Стартовал новый этап ремонта Токсовского тоннеля

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    Стартовал новый этап ремонта Токсовского тоннеля

    Санкт-Петербург, 2 августа. Ремонтные работы Северного транспортного отсека Токсовского тоннеля стартовали в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    К настоящему моменту уже выполнен основной объем работ в Южном отсеке тоннеля: заменен вентиляционный фасад, установлены светодиодные светильники, также обновлен асфальт.

    Напомним, ремонт Токсовского тоннеля, расположенного на 31 километре внутреннего кольца КАД около поселка Мурино, стартовал в июне 2017 года.

    Напомним, шесть из 39 залов Михайловского дворца в Санкт-Петербурге могут закрыть на время реконструкции интерьеров бельэтажа юго-восточной части здания. 

    Автор: Алексей Громов
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