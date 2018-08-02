Стартовал новый этап ремонта Токсовского тоннеля

Санкт-Петербург, 2 августа. Ремонтные работы Северного транспортного отсека Токсовского тоннеля стартовали в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

К настоящему моменту уже выполнен основной объем работ в Южном отсеке тоннеля: заменен вентиляционный фасад, установлены светодиодные светильники, также обновлен асфальт.

Напомним, ремонт Токсовского тоннеля, расположенного на 31 километре внутреннего кольца КАД около поселка Мурино, стартовал в июне 2017 года.

Напомним, шесть из 39 залов Михайловского дворца в Санкт-Петербурге могут закрыть на время реконструкции интерьеров бельэтажа юго-восточной части здания.