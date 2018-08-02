Часть залов Михайловского замка в Петербурге отреставрируют к концу 2020 года

Санкт-Петербург, 2 августа. Шесть из 39 залов Михайловского дворца в Санкт-Петербурге могут закрыть на время реконструкции интерьеров бельэтажа юго-восточной части здания. Об этом рассказал директор Русского музея Владимир Гусев.

Порядка 400 миллионов рублей необходимо для проведения реставрационных работ на территории Тронного и Воскресенского залов, Галереи Арабесок, покоев камер-фрейлины Протасовой, Дворцового театра, покоев-гофмаршала Нарышкина, Гауптвахты, пишет «Интерфакс».