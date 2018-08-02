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Часть залов Михайловского замка в Петербурге отреставрируют к концу 2020 года
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    Часть залов Михайловского замка в Петербурге отреставрируют к концу 2020 года

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    Часть залов Михайловского замка в Петербурге отреставрируют к концу 2020 года

    Санкт-Петербург, 2 августа. Шесть из 39 залов Михайловского дворца в Санкт-Петербурге могут закрыть на время реконструкции интерьеров бельэтажа юго-восточной части здания. Об этом рассказал директор Русского музея Владимир Гусев.

    Порядка 400 миллионов рублей необходимо для проведения реставрационных работ на территории Тронного и Воскресенского залов, Галереи Арабесок, покоев камер-фрейлины Протасовой, Дворцового театра, покоев-гофмаршала Нарышкина, Гауптвахты, пишет «Интерфакс».

    «У нас есть поддержка министра культуры, решение Главгосэкспертизы, дело за конкурсными процедурами. К 125-летию музея, к 2020 году, мы можем основное сделать», — рассказал Владимир Гусев.

    Автор: Алексей Громов
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