ТРК «Питерлэнд» в Петербурге закрыли на три месяца после проверки МЧС

Санкт-Петербург, 2 августа. Торгово-развлекательный комплекс «Питерлэнд» в Санкт-Петербурге закрыли на три месяца после проверки МЧС, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности. В торговом комплексе нарушения не устранили, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В четверг утром у «Питерлэнда», как сообщали очевидцы, выстроились вооруженные люди. Посетителей и арендаторов в торговый комплекс не пускали, сообщая, что ТРК закрыт на неопределенное время.

Как стало известно ФАН, 2 августа в «Питерлэнд» исполнять судебное решение пришли приставы. Эту информацию подтвердила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Проверка в торгово-развлекательном комплексе «Питерлэнд» проводилась после пожара в кемеровской «Зимней вишне», когда в огне погибли 60 человек. Суд постановил приостановить работу петербургского ТРК «Питерлэнд» за неустранение нарушений на 90 дней.