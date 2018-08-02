Семак назвал двух капитанов «Зенита» на новый сезон

Санкт-Петербург, 2 августа. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о капитанах ФК на новый сезон.

«Во время предсезонной подготовки Анюков выводил команду с капитанской повязкой. В игре с «Енисеем» он не принимал участия, поэтому повязка была у Ивановича. Сейчас у нас два капитана, посмотрим, кто из них сколько будет играть», — рассказал Семак.

Отметим, матч между «Зенитом» и «Арсеналом» состоится в субботу, 4 августа на стадионе «Санкт-Петербург Арена», игра начнется в 16.30. Сергей Семак также отметил, что надеется на болельщиков и их поддержку.

«Мы ждем, надеемся и верим, что наши болельщики заполнят стадион и поддержат нас. Это важно», — подчеркнул Семак.

Ранее сообщалось о том, что болельщикам напомнили, что на игры на стадионе «Санкт-Петербург Арена» лучше всего добираться на метро, так как шаттлы ходить не будут.