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Семак назвал двух капитанов «Зенита» на новый сезон
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    Семак назвал двух капитанов «Зенита» на новый сезон

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    Семак назвал двух капитанов «Зенита» на новый сезон

    Санкт-Петербург, 2 августа. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о капитанах ФК на новый сезон.

    «Во время предсезонной подготовки Анюков выводил команду с капитанской повязкой. В игре с «Енисеем» он не принимал участия, поэтому повязка была у Ивановича. Сейчас у нас два капитана, посмотрим, кто из них сколько будет играть», — рассказал Семак.

    Отметим, матч между «Зенитом» и «Арсеналом» состоится в субботу, 4 августа на стадионе «Санкт-Петербург Арена», игра начнется в 16.30. Сергей Семак также отметил, что надеется на болельщиков и их поддержку.

    «Мы ждем, надеемся и верим, что наши болельщики заполнят стадион и поддержат нас. Это важно», — подчеркнул Семак.

    Ранее сообщалось о том, что болельщикам напомнили, что на игры на стадионе «Санкт-Петербург Арена» лучше всего добираться на метро, так как шаттлы ходить не будут. 

     

     

    Автор: Ксения Пудовкина
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