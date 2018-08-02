Три новые станции петербургского метро откроют до конца 2018 года

Санкт-Петербург, 2 августа. Три новые станции петербургского метро планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом рассказал директор СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Вячеслав Урусов.

Планируется, что первых пассажиров до конца 2018 года примут «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». В настоящее время на станциях ведутся отделочные работы. Также известно, что на данный момент завершена проходка от станции «Горный институт» до «Театральной». Соответствующую информацию озвучил исполняющий обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Семчанков.

Отметим, три станции являются продолжением участка Фрунзенского радиуса городского метрополитена.

Ранее сообщалось о том, что власти Санкт-Петербурга объявили тендер на разработку предпроекта нового участка городского метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово».