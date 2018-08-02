Албин поздравил десантников с Днем ВДВ

Санкт-Петербург, 2 августа. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поздравил горожан с Днем ВДВ. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Никто кроме нас!!! С праздником!!! С днём ВДВ! pic.twitter.com/8XvzUKgpuj — Игорь Албин (@Albin_Igor) August 2, 2018

На прикрепленной к записи картинке Винни-Пух изображен в берете и полосатой тельняшке, он пытается забрать у пчел мед.

Как передает «СвободнаяПресса», лидер страны Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с Днем ВДВ.

«Ваши предшественники верой и правдой служили Родине, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству», — подчеркивается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее сообщалось о том, что день ВДВ в Петербурге начался с официальной торжественно-траурной церемонии на Серафимовском кладбище, здесь прошла панихида по погибшим десантникам.