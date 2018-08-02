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Албин поздравил десантников с Днем ВДВ
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    Албин поздравил десантников с Днем ВДВ

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    Албин поздравил десантников с Днем ВДВ

    Санкт-Петербург, 2 августа. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поздравил горожан с Днем ВДВ. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter. 

    На прикрепленной к записи картинке Винни-Пух изображен в берете и полосатой тельняшке, он пытается забрать у пчел мед.

    Как передает «СвободнаяПресса», лидер страны Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с Днем ВДВ.

    «Ваши предшественники верой и правдой служили Родине, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству», — подчеркивается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее сообщалось о том, что день ВДВ в Петербурге начался с официальной торжественно-траурной церемонии на Серафимовском кладбище, здесь прошла панихида по погибшим десантникам. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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