Посольство Британии прокомментировало выдачу виз в Петербурге после закрытия генконсульства

Санкт-Петербург, 2 августа. Изменений в процессе выдачи британских виз после закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге не будет. Соответствующую информацию озвучило посольство Великобритании в России.

Согласно сообщению дипмиссии в Twitter, процесс подачи и рассмотрения заявок на получение виз для граждан РФ остается без изменений.

«Визовые центры Великобритании, в том числе в Санкт-Петербурге, работают в обычном режиме», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что консульство Великобритании 30 июля официально завершило свою работу в Санкт-Петербурге. Сотрудники отметили хорошую и слаженную работу коллектива в городе на Неве, после чего флаг спустили и аккуратно сложили.