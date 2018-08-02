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Посольство Британии прокомментировало выдачу виз в Петербурге после закрытия генконсульства
Общество
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    Посольство Британии прокомментировало выдачу виз в Петербурге после закрытия генконсульства

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    Посольство Британии прокомментировало выдачу виз в Петербурге после закрытия генконсульства

    Санкт-Петербург, 2 августа. Изменений в процессе выдачи британских виз после закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге не будет. Соответствующую информацию озвучило посольство Великобритании в России.

    Согласно сообщению дипмиссии в Twitter, процесс подачи и рассмотрения заявок на получение виз для граждан РФ остается без изменений.

    «Визовые центры Великобритании, в том числе в Санкт-Петербурге, работают в обычном режиме», — подчеркивается в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что консульство Великобритании 30 июля официально завершило свою работу в Санкт-Петербурге. Сотрудники отметили хорошую и слаженную работу коллектива в городе на Неве, после чего флаг спустили и аккуратно сложили. 

    Посольство Британии прокомментировало выдачу виз в Петербурге после закрытия генконсульства

    Автор: Ксения Пудовкина
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