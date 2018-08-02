Торжественно-траурная церемония в День ВДВ прошла на Серафимовском кладбище в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. День ВДВ в Петербурге начался с официальной торжественно-траурной церемонии на Серафимовском кладбище.

По традиции здесь прошла панихида по погибшим десантникам. Венки и цветы к мемориалу воинам-интернационалистам возложили ветераны Афганской войны и те, кто выполнял свой долг в Чечне и Южной Осетии. Память своих товарищей они почтили минутой молчания.

В этом году «войска дяди Васи», так ВДВ называют в честь их основателя генерала Василия Маргелова, отмечают свою 88-ю годовщину. Отсчет ведут с первого воздушного десанта, который 2 августа 1930 года высадился на учениях под Воронежем.

С тех пор «голубые береты» участвуют в самых сложных боевых спецоперациях. В честь Дня ВДВ сегодня в полдень прогремит выстрел из пушки в Петропавловской крепости, а после этого «голубые береты» пройдут праздничной колонной от Дворцовой площади до Марсова поля.