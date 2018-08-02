«Зенит» посоветовал болельщикам добираться до «Санкт-Петербург Арены» на метро

Санкт-Петербург, 2 августа. Болельщикам напомнили, что на игры на стадионе «Санкт-Петербург Арена» лучше всего добираться на метро, так как шаттлы ходить не будут. Соответствующую информацию передает пресс-служба футбольного клуба «Зенит».

Так, расстояние от станции метро «Крестовский остров» до стадиона составляет 2,1 километра, а от «Новокрестовской» — 1,6 километра, от «Беговой» — 2,8 километра. В связи с открытием новых станций метрополитена развозки до стадиона больше не будет.

Напомним, в субботу, 4 августа, состоится игра между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Матч начнется в 16.30. Стадион начнет принимать болельщиков в 14.30.