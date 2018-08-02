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Коммерческие маршрутки исчезнут в Петербурге в 2020 году
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    Коммерческие маршрутки исчезнут в Петербурге в 2020 году

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    Коммерческие маршрутки исчезнут в Петербурге в 2020 году

    Санкт-Петербург, 2 августа. Коммерческие маршрутки в Санкт-Петербурге будут работать по тому же тарифу, что и городской общественный транспорт. Соответствующую информацию озвучил глава комитета по транспорту Александр Головин.

    Планируется, что такое нововведение начнет действовать с 1 июля 2020 года. Все коммерческие маршрутки будут субсидироваться из городского бюджета. В свою очередь, маршруты будут определяться с помощью конкурсов на сайте госзакупок. Также водителям запретят останавливаться вне специальных зон.

    Отметим, частные маршрутки, конечно, сохранят свое существование, однако будет необходимо заключать контракт с городскими властями.

    Автор: Ксения Пудовкина
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