Коммерческие маршрутки исчезнут в Петербурге в 2020 году

Санкт-Петербург, 2 августа. Коммерческие маршрутки в Санкт-Петербурге будут работать по тому же тарифу, что и городской общественный транспорт. Соответствующую информацию озвучил глава комитета по транспорту Александр Головин.

Планируется, что такое нововведение начнет действовать с 1 июля 2020 года. Все коммерческие маршрутки будут субсидироваться из городского бюджета. В свою очередь, маршруты будут определяться с помощью конкурсов на сайте госзакупок. Также водителям запретят останавливаться вне специальных зон.

Отметим, частные маршрутки, конечно, сохранят свое существование, однако будет необходимо заключать контракт с городскими властями.