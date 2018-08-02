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Жаркая погода сохранится в четверг в Петербурге
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    Жаркая погода сохранится в четверг в Петербурге

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    Жаркая погода сохранится в четверг в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о том, что четверг будет по-летнему жарким. Об этом рассказали представители городского Гидрометцентра. 

    Так, в четверг, 2 августа, сохранится жаркая погода, ожидается облачность, однако осадков не прогнозируется. Столбик термометра в дневное время суток поднимется до 30 градусов плюсом. Порывы западного ветра составят порядка трех метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться. 

    Напомним, горожан предупредили о том, что по-летнему жаркая погода не покинет город на Неве всю следующую неделю. Соответствующую информацию передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    Автор: Ксения Пудовкина
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