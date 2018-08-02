Строительство ЖК «Прибалтийский» в Петербурге завершат к концу 2018 года

Санкт-Петербург, 2 августа. Глава комитета по строительству Евгений Барановский рассказал о том, что ЖК «Прибалтийский» в Петербурге достроят к концу 2018 года.

Планируется, что до 15 августа в жилых помещениях комплекса установят перегородки, а до конца месяца они появятся и на коммерческих площадях. Об этом рассказал генеральный директор АО «ПРОММОНОЛИТ» Станислав Комаров.

Барановский отметил, что делается все возможное, чтобы завершить строительство объекта на Ленинском проспекте в максимально короткие сроки. Отметим, жилой комплекс начали возводить восемь лет назад.