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Строительство ЖК «Прибалтийский» в Петербурге завершат к концу 2018 года
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    Строительство ЖК «Прибалтийский» в Петербурге завершат к концу 2018 года

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    Строительство ЖК «Прибалтийский» в Петербурге завершат к концу 2018 года

    Санкт-Петербург, 2 августа. Глава комитета по строительству Евгений Барановский рассказал о том, что ЖК «Прибалтийский» в Петербурге достроят к концу 2018 года.

    Планируется, что до 15 августа в жилых помещениях комплекса установят перегородки, а до конца месяца они появятся и на коммерческих площадях. Об этом рассказал генеральный директор АО «ПРОММОНОЛИТ» Станислав Комаров.

    Барановский отметил, что делается все возможное, чтобы завершить строительство объекта на Ленинском проспекте в максимально короткие сроки. Отметим, жилой комплекс начали возводить восемь лет назад.

    Автор: Ксения Пудовкина
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