Власти Петербурга объявили новый конкурс на проект станции метро в Кудрово

Санкт-Петербург, 2 августа. Власти Санкт-Петербурга объявили тендер на разработку предпроекта нового участка городского метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово».

Планируется, что подрядчик должен будет подготовить предварительный проект нового участка Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро, в том числе, провести инженерно-геологические изыскания по станции и электродепо «Правобережное», подготовить статистику по пассажиропотоку.

Кроме этого, необходимо сопоставление стоимости подготовительных работ, строительно-монтажных работ, транспортной доступности площадки электродепо. В общей сложности, подрядчик получит 44 миллиона рублей из городского бюджета. Работы должны быть завершены к концу марта 2019 года. Подрядчика объявят в конце августа 2018 года. Соответствующий тендер объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Планируется, что станция метро «Кудрово» появится на территории Ленобласти до 2025 года. Об этом пишет «Петербургский дневник».