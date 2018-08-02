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Власти Петербурга объявили новый конкурс на проект станции метро в Кудрово
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    Власти Петербурга объявили новый конкурс на проект станции метро в Кудрово

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    Власти Петербурга объявили новый конкурс на проект станции метро в Кудрово

    Санкт-Петербург, 2 августа. Власти Санкт-Петербурга объявили тендер на разработку предпроекта нового участка городского метро от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово».

    Планируется, что подрядчик должен будет подготовить предварительный проект нового участка Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро, в том числе, провести инженерно-геологические изыскания по станции и электродепо «Правобережное», подготовить статистику по пассажиропотоку.

    Кроме этого, необходимо сопоставление стоимости подготовительных работ, строительно-монтажных работ, транспортной доступности площадки электродепо. В общей сложности, подрядчик получит 44 миллиона рублей из городского бюджета. Работы должны быть завершены к концу марта 2019 года. Подрядчика объявят в конце августа 2018 года. Соответствующий тендер объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

    Планируется, что станция метро «Кудрово» появится на территории Ленобласти до 2025 года. Об этом пишет «Петербургский дневник».

    Автор: Ксения Пудовкина
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