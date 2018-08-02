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Власти Петербурга не планируют повышать стоимость проезда в транспорте в 2019 году
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    Власти Петербурга не планируют повышать стоимость проезда в транспорте в 2019 году

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    Власти Петербурга не планируют повышать стоимость проезда в транспорте в 2019 году

    Санкт-Петербург, 2 августа. Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в 2019 году в Санкт-Петербурге не планируется. Соответствующую информацию озвучил председатель комитета по транспорту Александр Головин на заседании коллегии.

    Против увеличения цены на проезд в общественном транспорте выступил губернатор города на Неве Георгий Полтавченко, хотя ранее перевозчики предложили поднять стоимость на два рубля, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

    «Пока мнение губернатора Санкт-Петербурга — не поднимать разовые тарифы на проезд в следующем году. Окончательное решение будет принято осенью, но пока у нас нет поручения и мы не рассматриваем повышение разовых тарифов», — цитирует ТАСС Головина.

    Также он подчеркнул, что такая ситуация будет, конечно, серьезно влиять на бюджет, однако сохранится социальная стабильность в городе.

    Автор: Ксения Пудовкина
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