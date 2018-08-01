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Неизвестные закрасили граффити с Кинчевым и Горшком в Петербурге
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    Неизвестные закрасили граффити с Кинчевым и Горшком в Петербурге

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    Неизвестные закрасили граффити с Кинчевым и Горшком в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 августа. В Петербурге желтой краской закрасили сразу два изображения на Лиговском проспекте у магазина Castle Rock. На одном из граффити был изображен солист группы «Алиса» Константин Кинчев, а другое было посвящено фронтмену группы «Король и Шут» Михаилу «Горшку» Горшеневу.

    Директор магазина написал на своей странице «ВКонтакте», что после десятидневного отъезда обнаружил, что граффити закрашены.

    «Зачем?! Кому это мешало?! Во дворе нет ни одного подъезда, во всем доме единицы постоянных жильцов. Второй двор мимо помойки, прохожие с Лиговского и Невского, не идя целенаправленно к нам, никогда в жизни этого не увидят!» — возмущается директор магазина.

    Мужчина эмоционально отреагировал на уничтожение граффити. По его словам, после смерти Горшка петербуржцы уже в течение пяти лет приносят цветы к изображению, там же появились и фотографии фронтмена «Короля и Шута».

    В администрации Петербурга отметили, что к уничтожению изображений не имеют отношения, подобного распоряжения не поступало.

    Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок заявил о намерении подготовить законопроект о граффити.

    Неизвестные закрасили граффити с Кинчевым и Горшком в Петербурге

     

     

    Автор: Софья Куликова
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