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Петербургских школьников срочно вернули с отдыха в Грузии, у них неизвестный вирус
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    Петербургских школьников срочно вернули с отдыха в Грузии, у них неизвестный вирус

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    Петербургских школьников срочно вернули с отдыха в Грузии, у них неизвестный вирус

    Санкт-Петербург, 1 августа. Петербургские школьники вернулись с отдыха в Грузии с неизвестным вирусом. Учащиеся школы №600 внезапно почувствовали себя плохо в летнем лагере — их отправили домой.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в настоящее время дети находятся в петербургской больнице, за их состоянием следят специалисты. При этом установить, с каким вирусом они имеют дела, врачи пока не могут. Всего госпитализированы пять детей и один взрослый (предположительно, сопровождающий). 

    Отмечается, что состояние побывавших в Грузии тяжелое — у них, в частности, сложности с мочеиспусканием.   

    Автор: Федор Веснин
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