Строительство завода двигателей Hyundai в Петербурге начнется в ноябре

Левашово, 1 августа. Строительство завода автомобильных двигателей корейской компании Hyundai стартует в ноябре 2018 года в Петербурге. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

Завод построят рядом с действующим производством автомобилей Hyundai. Новый завод расположится на площади 200 гектаров.

На данный момент двигатели для выпускаемые в России автомобилей Hyundai привозят из Китая. Завод по производству моторов в Петербурге будет выпускать 150 тысяч двигателей ежегодно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».