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Строительство завода двигателей Hyundai в Петербурге начнется в ноябре
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    Строительство завода двигателей Hyundai в Петербурге начнется в ноябре

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    Строительство завода двигателей Hyundai в Петербурге начнется в ноябре

    Левашово, 1 августа. Строительство завода автомобильных двигателей корейской компании Hyundai стартует в ноябре 2018 года в Петербурге. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

    Завод построят рядом с действующим производством автомобилей Hyundai. Новый завод расположится на площади 200 гектаров.

    На данный момент двигатели для выпускаемые в России автомобилей Hyundai привозят из Китая. Завод по производству моторов в Петербурге будет выпускать 150 тысяч двигателей ежегодно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

    Автор: Софья Куликова
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