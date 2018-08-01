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ФАС отстояла бесплатную 15-минутную парковку в аэропорту «Пулково»
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    ФАС отстояла бесплатную 15-минутную парковку в аэропорту «Пулково»

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    ФАС отстояла бесплатную 15-минутную парковку в аэропорту «Пулково»

    Санкт-Петербург, 1 августа. Федеральная антимонопольная служба выиграла в арбитражном суде дело о бесплатной 15-минутной парковке в аэропорту «Пулково». Управляющая компания аэропорта «Пулково» увеличит время бесплатной посадки-высадки в зоне Центрального пассажирского терминала до 15 минут.

    Время бесплатной парковки было сокращено с 15 до 10 минут в июне прошлого года. В ФАС с жалобами обратились жители города и таксомоторные компании. Рассмотрев жалобы, ФАС постановила обеспечить условия временного пребывания автомобилей для посадки-высадки пассажиров перед зданием пассажирского терминала «Пулково», сравнимые с условиями в аэропортах Москвы.

    Оператор выполнил предписание ФАС, но затем подал иск в арбитражный суд Петербурга. Судебные инстанции подтвердили законность требования ведомства.

     

    Автор: Софья Куликова
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