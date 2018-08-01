Европейский университет в Петербурге прошел проверку Рособрнадзора

Санкт-Петербург, 1 августа. Рособрнадзор проверил Европейский университет в Петербурге. По результатам проверки установлено, что в вузе отсутствуют нарушения, которые могли бы препятствовать получению лицензии. Информация об этом появилась на сайте университета.

Однако ректор Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что решение об открытии вуза осенью текущего года еще не принято.

«Я пока не могу этого сказать. Мы пока прошли только проверку Рособрнадзора, которая сегодня закончилась благополучно. Теперь мы ждем результатов решения Рособрнадзора», — отметил ректор вуза.

Рособрнадзор завершил двухдневную проверку 1 августа. По данным вуза, эксперты Рособрнадзора не выявили нарушений в проверяемых областях. Ведомство вынесет решение 6 сентября. Об этом Вахтин рассказал ИА «Политика сегодня».

Напомним, Европейский университет в Северной столице лишился лицензии в 2017 году. Вуз неоднократно пытался оспорить решение и вернуть право преподавания. Тем не менее, исследовательская и научная деятельность в стенах учебного заведения не прекращалась.