Меню
Общество
Продажи автомобилей в Петербурге выросли на 20% за полгода
Происшествия
Мэрия Краснодара накажет виновника ДТП с участием автомобиля Смолова
Следующая новость
Загрузка...

    Продажи автомобилей в Петербурге выросли на 20% за полгода

    167

    Продажи автомобилей в Петербурге выросли на 20% за полгода

    Санкт-Петербург, 1 августа. За первую половину текущего года продажи автомобилей в Петербурге выросли на 20%. С января 2018 года реализовано более 72 тысяч новых автомобилей. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

    По данным агентства, в июне 2018 года продано 14 тысяч легковых машин, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако в июне 2018 наблюдается спад продаж, за июнь реализовано меньше автомобилей марок Nissan, Renault, Volkswagen, Ford и Toyota.

    Лидером продаж на авторынке Северной столицы остается Hyundai, второе место в топе популярных автомобилей занимает Lada, а третье – Kia. При этом лучшую динамику показывают автомобили марки Mitsubishi.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.