Продажи автомобилей в Петербурге выросли на 20% за полгода

Санкт-Петербург, 1 августа. За первую половину текущего года продажи автомобилей в Петербурге выросли на 20%. С января 2018 года реализовано более 72 тысяч новых автомобилей. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

По данным агентства, в июне 2018 года продано 14 тысяч легковых машин, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако в июне 2018 наблюдается спад продаж, за июнь реализовано меньше автомобилей марок Nissan, Renault, Volkswagen, Ford и Toyota.

Лидером продаж на авторынке Северной столицы остается Hyundai, второе место в топе популярных автомобилей занимает Lada, а третье – Kia. При этом лучшую динамику показывают автомобили марки Mitsubishi.