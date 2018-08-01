Смольный не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Санкт-Петербург, 1 августа. Смольный сообщил, что в 2019 году не планируется повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Александр Головин.

«Пока мнение губернатора Санкт-Петербурга — не поднимать разовые тарифы на проезд в следующем году. Окончательное решение будет принято осенью, но пока у нас нет поручения и мы не рассматриваем повышение разовых тарифов», — рассказал Головин.

Глава комитета отметил, что данные меры будут серьезной нагрузкой на бюджет, но сохранят социальную стабильность на фоне проведения других реформ.

В 2018 году на оплату перевозчиков было заложено 38 млрд рублей, что позволило не повышать стоимость проезда в общественном транспорте.