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Смольный не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте
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    Смольный не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте

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    Смольный не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте

    Санкт-Петербург, 1 августа. Смольный сообщил, что в 2019 году не планируется повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Александр Головин.

    «Пока мнение губернатора Санкт-Петербурга — не поднимать разовые тарифы на проезд в следующем году. Окончательное решение будет принято осенью, но пока у нас нет поручения и мы не рассматриваем повышение разовых тарифов», — рассказал Головин.

    Глава комитета отметил, что данные меры будут серьезной нагрузкой на бюджет, но сохранят социальную стабильность на фоне проведения других реформ.

    В 2018 году на оплату перевозчиков было заложено 38 млрд рублей, что позволило не повышать стоимость проезда в общественном транспорте.

    Автор: Софья Куликова
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