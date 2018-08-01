РПЦ получила участок под строительство церкви на Крестовском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 августа. Смольный выделил Русской православной церкви земельный участок на Крестовском острове. На выделенной территории планируют возвести храм.

Участок площадью 2,5 тысяч квадратных метров передали РПЦ безвозмездно. Храм построят на Константиновском проспекте рядом с домом №11. Участок передали в пользование на десять лет.

Кроме того, храмы появятся на проспекте Героев в Красносельском районе и на улице Коммунаров в Петро-Славянке. Там планируют построить одноэтажную церковь вместимостью 200 человек.

Ранее на участке в Петро-Славянке уже стояла церковь, однако во время Великой Отечественной войны она была разрушена.