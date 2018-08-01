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В Пушкине открыли памятник героям Первой мировой войны
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    В Пушкине открыли памятник героям Первой мировой войны

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    В Пушкине открыли памятник героям Первой мировой войны

    Пушкин, 1 августа. В городе Пушкине состоялось открытие памятника, посвященного героям Первой мировой войны «1914». Как сообщает корреспондент ФАН, именно этот день, 1 августа, а по старому стилю 28 июля, считается днем вступления в Первую Мировую войну.

    Памятник представляет из себя фигуру священника, благословляющего русских воинов на подвиги. На пьедестале римскими цифрами написано «MCMXIV» («1914»). Этот монумент призван увековечить память погибших русских воинов в годы Великой войны. 

    Место для размещения памятника выбрано не случайно. Николай II планировал сделать из Царского Села место памяти Первой мировой войны. Ведь именно здесь были расквартированы полки Императорской гвардии.

    В Пушкине открыли памятник героям Первой мировой войны

    В Пушкине открыли памятник героям Первой мировой войны

    Автор: Оксана Стяжкина
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