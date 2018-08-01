В Петербурге «Газель» провалилась в дыру в асфальте

Санкт-Петербург, 1 августа. В Петербурге на улице Железнодорожной на перекрестке с улицей Седова «Газель» провалилась в дыру в асфальте. Как сообщает корреспондент ФАН, асфальт обвалился под машиной во время движения.

Во время движения асфальт под автомобилем провалился, от этого «Газель» села на днище, вырвав половину подвески.

Вытащить машину эвакуатором невозможно, на место происшествия вызвали подъемный кран. Владелец «Газели» заявил, что будет подавать в суд на дорожные службы, чтобы оплатить эвакуацию и дальнейший ремонт.