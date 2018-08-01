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Памфилова прокомментировала принятие дресс-кода в избиркоме Петербурга
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    Памфилова прокомментировала принятие дресс-кода в избиркоме Петербурга

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    Памфилова прокомментировала принятие дресс-кода в избиркоме Петербурга

    Санкт-Петербург, 1 августа. Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала инициативу о принятии дресс-кода и исполнении гимна перед заседанием избирательной комиссии Петербурга.

    По словам Памфиловой, решение о принятии дресс-кода и исполнении гимна может быть принято только коллегиально, вводить такие меры никто не имеет права посредством директив. К главе ЦИК обратились представители избиркома Петербурга с просьбой отреагировать на некоторые аспекты, рассмотренные на первом заседании под председательством Виктора Миненко.

    «Но я бы хотела — думаю, и ему важно подсказать: что касается дресс-кода, исполнения гимна, у нас есть более серьезные вопросы, которыми надо заниматься. И потом, избирательная комиссия — это коллегиальный орган, так же, как ЦИК», — отметил Пафмилова.

    Также глава ЦИК заявила, что если есть инициатива исполнять гимн перед заседанием, то следует обсудить это с членами избиркома.

    Автор: Софья Куликова
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