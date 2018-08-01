Меню
Общество
Вход в парк 300-летия Петербурга может стать платным
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
Следующая новость
Загрузка...

    Вход в парк 300-летия Петербурга может стать платным

    210

    Вход в парк 300-летия Петербурга может стать платным

    Санкт-Петербург, 1 августа. Обсуждение платного входа разгорелось в социальных сетях. При этом инициатива брать плату за вход в парк исходила от самих пользователей. По мнению петербуржцев, платный вход поможет сделать парк чище.

    Пользователи считают, что после открытия станции метро «Беговая» парк стал очень популярным. Петербуржцы предложили сделать вход в парк платным в выходные дни. Об этом сообщает «Инфореактор».

    Однако мнения насчет введения платы разделились. Одни считают, что такая мера «отсеет нежелательный контингент», другие же находят введения платного входа несправедливым для жителей близлежащих домов, которые гуляют в парке каждый день.

    В комитете по благоустройству заявили, что вопрос о введении платы за вход на территорию парка 300-летия Петербурга и других зеленых зон общего пользованию комитетом по благоустройству не рассматривался.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.