Вход в парк 300-летия Петербурга может стать платным

Санкт-Петербург, 1 августа. Обсуждение платного входа разгорелось в социальных сетях. При этом инициатива брать плату за вход в парк исходила от самих пользователей. По мнению петербуржцев, платный вход поможет сделать парк чище.

Пользователи считают, что после открытия станции метро «Беговая» парк стал очень популярным. Петербуржцы предложили сделать вход в парк платным в выходные дни. Об этом сообщает «Инфореактор».

Однако мнения насчет введения платы разделились. Одни считают, что такая мера «отсеет нежелательный контингент», другие же находят введения платного входа несправедливым для жителей близлежащих домов, которые гуляют в парке каждый день.

В комитете по благоустройству заявили, что вопрос о введении платы за вход на территорию парка 300-летия Петербурга и других зеленых зон общего пользованию комитетом по благоустройству не рассматривался.