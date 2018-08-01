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Общество
Мемориал Ленинградскому рок-клубу может появиться на улице Рубинштейна
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    Мемориал Ленинградскому рок-клубу может появиться на улице Рубинштейна

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    Мемориал Ленинградскому рок-клубу может появиться на улице Рубинштейна

    Санкт-Петербург, 1 августа. Активисты предложили увековечить память легендарного Ленинградского рок-клуба, где зародилась российская рок-культура. Мемориальную табличку предлагают установить на доме №13 по улице Рубинштейна.

    С предложением установить памятную доску на здание, где располагался Ленинградский рок-клуб, к губернатору Петербурга обратились общественники из группы «Центральный район за комфортную среду обитания». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

    Инициатива установить табличку возникала и ранее, однако по закону, увековечить память можно только о том событии, которое произошло не менее 30 лет назад. По словам пресс-секретаря комитета по культуре Даниила Филатова, отсчет нужно производить либо с даты основания в 1981 году, либо с первого концерта.

    Идею установить мемориальную табличку поддержал глава комиссии по образованию, культуре и науке Петербурга Максим Резник, который пообещал оказать посильную помощь в согласовании с ЗакСом Петербурга.

    Напомним, Ленинградский рок-клуб стал первым объединением в стране, где легально исполняли рок. В стенах рок-клуба появились легенды рок-н-ролла «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Алиса» и многие другие.

    Автор: Софья Куликова
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